Manche : un surfeur porté disparu au large de Carteret

Les secours maritimes ont été déclenchés samedi 17 novembre 2018 en fin d'après-midi, après qu'un surfeur parti de Carteret (Manche), ne soit pas arrivé à son point de destination prévu.

Alerte vers 18h

Sa famille a donné l'alerte peu après 18h. Un canot et deux vedettes de la SNSM, deux canots des pompiers, et deux hélicoptères Dragon 50 de la Sécurité Civile et Caïman de la Marine Nationale se sont mis à sa recherche.

Sain et sauf

Finalement le surfeur a été retrouvé sain et sauf à plus de 2km au large, avant d'être pris en charge à terre par les pompiers.

A LIRE AUSSI.

Opération de sauvetage pour un kite-surfeur en difficulté dans le Calvados

Opération de sauvetage pour deux kite-surfeurs en difficulté en Seine-Maritime