Handball (Proligue) : Cherbourg y a cru jusqu'au bout contre Créteil ! 

Le match.

Après une période équilibrée pour entamer les débats, ce sont les "Mauves" qui prenaient les devants, menant de trois à quatre buts jusqu'à la pause, 7-4 à la 15e minute, 12-8 à la 23e et finalement 14-11 à la mi-temps. Les premiers instants de seconde période révèlent néanmoins un fléchissement des locaux, gros coup de pompe dont les Cristolliens profitent immédiatement. Bilan des courses : un 0-8 assez fou qui permet aux visiteurs de passer en tête à un quart d'heure du terme (18-21). Mais alors qu'ils auraient pu lâcher, les Manchois réagissent et reviennent au fur et à mesure dans les talons de leurs adversaires, jusqu'à égaliser à la 59e minute et 58 secondes... Il était temps ! (25-25).

Les réactions.

Nicolas Tricon (entraîneur JSC) : "la précision c'est l'économie mais nous sommes pas encore assez économes ! ".

L'après-match de Fabien David: “J'ai peut-être marqué le but décisif mais c'est celui de toute une équipe” #TousAvecLaJSC #FabienDavid #PivotDeChoc pic.twitter.com/nsAx1EaEOo — JS Cherbourg Manche (@JSCherbourg) November 16, 2018

Fabien David (joueur JSC) : " je ne suis pas le sauveur de la JSC, c'est toute l'équipe qui l'est ! Ce nul est un bon résultat ".

La fiche.

Romain Guillard et Dmytro Gunko : 5 buts, Williams Manébard et Youenn Cardinal : 4 buts, Nicolas Bordier : 3 buts, Marko Curcic : 2 buts, Justin Larouche et Fabien David : 1 but.

