Gilets jaunes : 77 % des internautes de Tendance Ouest soutiennent le mouvement

Tendance Ouest a écrit :

Cotentin : sortez les poubelles

Sur la Hague et la Côte des Iles (Manche) les habitants sont invités à laisser leurs bacs à poubelles sortis, ces prochains jours. La collecte est en effet perturbée par une grève et il est possible que le ramassage ne soit pas effectué au jour habituel. Les agents déplorent notamment un manque d'effectif, en particulier le lundi, la journée la plus importante de la semaine avec 1500 conteneurs ramassés par agents. L'agglomération du Cotentin, créée le 1er janvier 2017, rappelle qu'une nouvelle organisation de collecte doit entrer en vigueur en janvier 2019, afin d'harmoniser les horaires et modalités de ramassage entre les différents territoires.

15h20