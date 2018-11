Un important trafic de drogues démantelé entre Rouen et le Cotentin

Au départ, c'est un simple contrôle routier, mené par la brigade de gendarmerie de Montebourg (Manche) en mars 2018. Un automobiliste est positif aux stupéfiants, et l'enquête permet de saisir de l'argent liquide une petite quantité d'héroïne et de cocaïne.

Héroïne, cannabis et cocaïne

En poursuivant leurs investigations, c'est finalement un important trafic de stupéfiants entre la région de Rouen (Seine-Maritime) et les secteurs de Carentan, Sainte-Mère-Eglise et Coutances qu'on mis au jour les enquêteurs. Elle a conduit à l'arrestation de six personnes, mardi 13 novembre 2018.

Diverses drogues ont été perquisitionnées. - Gendarmerie de la Manche

Pas moins de 86 militaires de la compagnie de Cherbourg, renforcés par des effectifs des compagnies de Saint-Lô et de Coutances, par les PSPG de Flamanville et de Penly, mais également par deux équipes de cynophiles ont été mobilisés. Ces dernières, appuyées par des chiens, sont spécialisées dans la recherche de produits stupéfiants et de billets. Les opérations ont été menées à cinq endroits différents. De l'argent liquide, et cette fois plus de 100g d'héroïne, 100g de cannabis, et une petite quantité de cocaïne ont été saisis, ainsi que du matériel de production pour la drogue.

Du matériel de production pour la drogue, ici du cannabis, a été saisi. - Gendarmerie de la Manche

En comparution immédiate lundi

Vendredi 16 novembre 2018, à l'issue de 72 heures de garde à vue, cinq personnes mises en cause dans ce trafic ont été déférées au parquet de Cherbourg, en vue d'une comparution immédiate le lundi 19 novembre. En parallèle, quatorze consommateurs ont été entendus.

Le chef d'escadron David Bricier, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Cherbourg-en-Cotentin, salue "l'excellent travail d'investigation réalisé par les enquêteurs ainsi que le professionnalisme des unités d'interventions". Il ajoute que ces opérations ont été menées en étroite collaboration avec le parquet.