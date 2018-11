Des ados arrêtés dans une voiture volée au Havre

Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 novembre 2018, les caméras de surveillance de la ville du Havre (Seine-Maritime) repèrent une voiture roulant sans éclairage dans le quartier de Caucriauville. La police se rend sur place. Elle arrive à trouver le véhicule qui est finalement stationné.

Des adolescents de 15 et 16 ans

À l'intérieur se trouvent quatre individus (deux garçons à l'avant et deux filles à l'arrière). Le véhicule est en fait une voiture volée. Elle a été dérobée quelques jours auparavant (le samedi 3 novembre 2018) chez un particulier. Les personnes dans la voiture sont arrêtées.

Le conducteur en foyer fermé

Les deux garçons sont âgés de 15 ans. Ils nient être au courant que le véhicule était volé. Le passager a été placé sous contrôle judiciaire et le conducteur mis en examen et placé en foyer fermé dans le calvados. Les deux filles, de 15 et 16 ans, sont convoquées devant le juge pour enfants les 14 et 31 janvier 2019.