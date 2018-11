Bagarre va mettre une claque à l'Espace Culturel Buisson de Tourlaville

Ils sont cinq, ils sont jeunes, ils touchent à tout. Bagarre a du talent et sera en concert le samedi 24 novembre à l'Espace Culturel Buisson de Tourlaville à 20h45.

Eux qui n'ont pas voulu choisir une case dans laquelle rentrer font tout à dix mains. Ils composent, écrivent, enregistrent, chantent et dansent tous ensemble.

Ce n'est pas vraiment de l'électro, ce n'est pas vraiment du rap, ce n'est pas non plus de la trap ni de la pop... C'est un joyeux mélange de tout ça et ça leur permet de toucher un large public.

Avec leur look streetwear rétro, ils dépoussièrent la musique française, proposent des sonorités toutes nouvelles et il va falloir du temps aux puristes pour l'accepter.

C'est à découvrir ce samedi à l'Espace Culturel Buisson de Tourlaville. Infos et billetterie sur le site du Circuit.