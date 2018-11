Exercice : un gros accident simulé sur l'axe Carentan/Saint-Lô

Pompiers, gendarmes, police, SAMU… D'importants moyens de secours seront déployés sur la route nationale 174, l'axe Carentan/Saint-Lô, mardi 20 novembre 2018. Il s'agira d'un exercice, coordonné par la préfecture de la Manche, qui simulera un accident de la route impliquant de nombreuses victimes.

Circulation coupée

Pour permettre cet exercice, dans des conditions au plus proche du réel, la circulation sera coupée sur cet axe, à hauteur des échangeurs 8 et 9, ceux de Pont-Hébert et Saint-Jean-de-Daye, à partir de 8 heures. La réouverture est prévue au plus tard à 16 heures. Des déviations seront mises en place.

Chaque année, la préfecture de la Manche organise une dizaine d'exercices de sécurité civile, afin de "tester les procédures opérationnelles et la bonne coordination des services en charge du secours à la personne". Un exercice de sécurité nucléaire est par ailleurs programmé les 4 et 5 décembre à Cherbourg.