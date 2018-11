Opérations chocs de la CGT du Havre avant et après le 17 novembre

L'Union Locale CGT Le Havre (Seine-Maritime) veut prolonger le mouvement de grève et de mobilisation du mardi 9 octobre 2018. Le syndicat fait écho au mouvement des gilets jaunes du samedi 17 novembre 2018. Dans un communiqué, la confédération précise qu'elle a " bien pris en compte la colère des citoyens dans tout le pays. […] La fiscalité c'est l'impôt et les taxes. C'est l'argent prélevé par l'État qui doit, normalement, le redistribuer via les collectivités territoriales pour le bien public. La mobilisation du 17 novembre mélange tout. Elle ne porte pas en elle un progrès social ".

L'UL CGT Le Havre parle même d'instrumentalisation de la colère des citoyens par l'extrême droite et les transporteurs routiers. Tout en reconnaissance des causes communes. Écoutez Gaël Pasquier, le secrétaire de l'UL CGT Le Havre :

Blocage les 15 et 22 novembre

La CGT Le Havre veut rester en lutte et ne pas s'arrêter au 17 novembre. L'union locale prévoit des actions chocs en amont et après ce mouvement des gilets jaune.

Jeudi 15 novembre 2018, le syndicat prévoit de bloquer le giratoire LIA au terminus du tramway près d'Octeville-sur-Mer, de 7 heures à 9 heures.

Jeudi 22 novembre 2018, le blocage devrait concernant les abords du stade Océane, toujours de 7 heures à 9 heures.