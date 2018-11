Grippe : le personnel des hôpitaux du Havre incité à se faire vacciner

Les températures diminuent, l'hiver approche et l'épidémie de grippe risque d'arriver très prochainement en France. L'an dernier, elle avait commencé début décembre et, en sachant que le vaccin met 15 jours à trois semaines à être efficace, il est grand temps de se rendre chez son médecin.

La vaccination est recommandée pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes fragiles et pour tous les professionnels en contact régulier avec des personnes à risque. Les membres du personnel des hôpitaux en font donc partie, pour se protéger eux mais surtout pour protéger les patients car "ils vont prendre en charge des personnes qui sont souvent poly-pathologiques et qui ont des défenses immunitaires moins importantes", souligne le docteur Isabelle Couland, médecin du travail. Des patients pour qui une simple grippe saisonnière peut être très dangereuse.

Moins d'un sur cinq

Pourtant, le taux de vaccination en milieu hospitalier est peu élevé. L'an dernier, moins d'une personne sur cinq travaillant dans le groupe hospitalier du Havre (Seine-Maritime) avait fait la démarche. Cela inclut les soignants, le personnel administratif, technique, de la blanchisserie, des cuisines, etc.

Il y a plusieurs raisons à cela explique la médecin du travail : "C'est une vaccination annuelle, il y a encore beaucoup de réticences par rapport au fait de vacciner de manière récurrente et ce n'est pas un vaccin obligatoire." De plus, "après H1N1, beaucoup de personnes ne voulaient plus se faire vacciner car il y avait une polémique sur la façon dont était fait ce vaccin."

Isabelle Couland dénonce aussi un "phénomène de groupe" dans certains services, "si une personne ne veut pas, les collègues suivent".

Des sessions de vaccination

Le groupe hospitalier du Havre organise donc des sessions de vaccination depuis le jeudi 18 octobre et jusqu'au mardi 20 novembre 2018, directement sur le lieu de travail, de jour comme de nuit, pour inciter son personnel à faire la démarche :

Les médecins du travail ont aussi proposé aux responsables des services de vacciner eux aussi en interne et ont mis en place une permanence dans leur service de santé au travail depuis mi-octobre.

"En plus de la vaccination, on essaye vraiment de les sensibiliser aux règles d'hygiène, ajoute le docteur Isabelle Couland, c'est-à-dire port d'un masque, se laver les mains régulièrement puisqu'on sait que la contamination se fait via les mains et l'air."