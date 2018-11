Bonne table à Caen : Mei wei fang met l'Asie dans votre assiette

Vous aimez la nourriture asiatique ? Alors ce fast-food va vous plaire ! Mei wei fang, situé dans la rue du 11 novembre à Caen est à découvrir. Des nouilles, du riz, du bœuf, du poulet, des ravioles… Il y en a pour tous les goûts.

C'est une adresse idéale pour déjeuner le midi. Pour ma part, j'ai dégusté un menu quatre étapes. Le concept est simple : vous choisissez votre viande, l'accompagnement, vos légumes et la sauce. C'est bon et copieux. Dans ce restaurant rapide, les végétariens ne sont pas oubliés puisqu'un menu leur est proposé.

Des sandwichs vietnamiens Banh-mi feront le bonheur des plus petits appétits. Évidemment, entrées (soupes et salades du jour) et desserts (Mochi, ou madeleine au thé Matcha et la dernière nouveauté, des muffins vapeur aux fruits confits. Un délice… Seul bémol, la salade de fruit laisse à désirer.

Ouvert du lundi au samedi midi et soir et le dimanche soir. Menus de 8,90 € à 14,90 €. Formule du midi : 11,90 € (entrée, plat et boisson ou plat, dessert et boisson). Vente à emporter. Vegan friendly.