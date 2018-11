Novembre gourmand à Caen : des festivités à déguster

C'est parti pour la troisième édition de Novembre Gourmand, le rendez-vous incontournable de la gastronomie. À partir du jeudi 15 novembre jusqu'au dimanche 25 novembre 2018, Caen (Calvados) va vous faire découvrir de nouvelles saveurs.

Nouveauté cette année : un chapiteau installé en un lieu unique, sur la place Saint-Sauveur. Voici le programme des animations :

• Jeudi 15 novembre : la Nuit toquée de 19 heures à 1 heure



Ce rendez-vous est parfait pour les étudiants. Les jeunes sont invités à découvrir et pratiquer plusieurs activités culinaires originales et décalées. Cela passera par la création de mocktails (cocktails sans alcool), d'écriture au cornet, des challenges culinaires, des quiz de reconnaissance, battle culinaire… (Gratuit).

• Vendredi 16 de 10 heures à 20h30 au dimanche 18 novembre de 11 heures à 17 heures : Croq' Gourmand



Produits de la mer, viandes, fromages, fruits et légumes, produits cidricoles, la gastronomie va rayonner durant ces deux jours. L'occasion de découvrir et de déguster de nouveaux produits normands. Près de 41 chefs et une vingtaine d'exposants seront présents sous le chapiteau de la place Saint-Sauveur. Prix des bouchées : 2 €.

• Viens shaker ton cocktail, de vendredi 16 au samedi 17 novembre de 18 h à 20h30



Savez-vous que le Calvados fait merveille en cocktail ? Yannick, barman émérite, propose des initiations pour apprendre comment concocter de multiples cocktails. N'hésitez pas à passer derrière le bar.

• Brunch et thé dansant dimanche 18 novembre de 11 heures à 17 heures



Les chefs caennais et les producteurs normands proposent un brunch sucré, salé composé de gourmandises originales et traditionnelles. Des découvertes savoureuses inspirées des meilleurs petits-déjeuners français et anglo-saxons. Un événement à ne pas manquer. Et pour les amoureux de la danse, dès 14 heures, les festivités continuent cette fois-ci en musique avec Minor Swing.

• Güten croq' de jeudi 22 de 20 heures à 23 heures au dimanche 25 novembre 2018 de 10 heures à 19 heures



Cet événement est axé sur la nourriture allemande. L'occasion de s'évader et de découvrir de nouvelles saveurs. Au programme : des shows et ateliers culinaires, des dégustations de vins, bières allemandes, pâtisseries et décorations de Noël…

Novembre gourmand du 15 au 25 novembre 2018 sur la place Saint-Sauveur à Caen (Calvados).