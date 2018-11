Equiseine au parc des expositions de Rouen du 15 au 18 Novembre

Le concours de sauts d'obstacle Equiseine animera le parc des expositions de Rouen du jeudi 15 au dimanche 18 Novembre 2018. De renommée internationale ce rendez-vous équestre attire environ 20 000 personnes sur ces 4 journées. Autour des épreuves, chevaux et cavaliers un village d'une cinquantaine d'exposants proposera des animations pour tous ; ateliers pédagogiques jeudi et vendredi et des baptêmes à poneys sur les 4 jours.

Lors de sa création Equiseine était l'une des rares manifestations de ce genre et de ce niveau en Normandie et en France, le haut niveau a toujours été le moteur et la volonté de ce rendez-vous. Pour la 3eme année consécutive le concours se tient au parc des expositions de Rouen et ne cesse de prendre du galop.

Antoine-Guy Bréant, l'organisateur de l'événement nous parle de l'importance des épreuves organisées ici à Rouen et de l'enjeu pour les cavaliers participants.

Au total ce sont 2500 places qui sont montées pour accueillir les visiteurs ; ils pourront avoir un contact proche avec les cavaliers et assisteront à la préparation des chevaux. Il y a des épreuves de différents types et de différents niveaux chaque jour du 15 au 18 Novembre. Notez que les épreuves majeures se déroulent jeudi, vendredi et samedi à partir de 18h et dimanche dès 15h.

Les horaires, le programme, les renseignements et la billetterie sont disponibles sur equiseine.fr ; vous pourrez aussi acheter vos billets à l'entrée du parc des expositions de Rouen pendant la durée d'Equiseine.