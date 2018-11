Depuis Rouen, quelle meilleure solution pour se rendre à Roissy Charles-de-Gaulle ?

Se rendre en région parisienne est rarement une partie de plaisir, que ce soit à cause des conditions de circulation peu clémentes ou de la complexité du réseau routier, surtout lorsqu'il est question de se rendre à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Il existe toutefois de nombreuses manières de s'y rendre depuis Rouen. En voiture, le trajet le plus rapide sera le plus cher : il faudra prévoir 15€ de péages si vous prenez l'autoroute pour effectuer les 150km de trajet, et y ajouter autant en carburant. Il est également possible d'emprunter un itinéraire secondaire, un peu plus long (2h06) mais pour lequel vous ne débourserez que le prix du carburant, soit environ 17€.

Les avantages du transport en commun

Les lignes de transport en autocar rencontrent également un franc succès. Chez Flixbus, le trajet vous coûtera 12€ pour une durée de 2h20, sans correspondances. Il y a en général deux départs par jour, à 7h20 et à 14 heures. Le concurrent Isilines propose des trajets aux prix similaires mais sensiblement plus longs (3h10 en moyenne), là aussi deux fois par jour (9h15, 14h25). La société de navettes Transnormandie, basée à Rouen, propose des trajets des grandes villes normandes jusqu'aux aéroports parisiens, à partir de 190€ pour un aller simple.

Si vous optez pour le transport ferroviaire, l'aller simple jusqu'à la gare de Saint-Lazare vous délestera de 17€, pour un trajet de 1h16 en moyenne. Une fois sur place, il vous faudra emprunter les transports en commun parisiens afin d'arriver à bon port.

Quant au covoiturage, assez peu de trajets mènent directement à Roissy Charles-de-Gaulle mais cela reste une bonne alternative à conjuguer aux transports en commun, et au tarif moyen de 14€ sur les plateformes spécialisées.