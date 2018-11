Les préfectures normandes se préparent à l'arrivée de l'hiver

Les prévisions météo font désormais état de possibles gelées hivernales au petit matin. Comme chaque année, du premier novembre au 31 mars dans chaque département, les préfectures se préparent à activer leur plan " grand froid ".

Plan grand froid

Lorsque Météo France prévoit -10° c'est le plan jaune, -18 c'est orange, -25 c'est rouge… En lien avec les mairies et les services d'accueil, il s'agit alors d'accueillir les sans domicile. Le numéro d'appel 115 doit alors être particulièrement réactif. L'Orne dispose de 85 places réparties dans l'ensemble de son territoire.

85 places d'hébergement sont disponibles dans l'Orne. - Eric Mas

7808 nuitées à l'hiver 2017

Dans l'Orne durant l'hiver 2017/18, les centres d'hébergement ont assuré 7808 nuitées pour les personnes sans abris. Pour l'hiver 2018/19, ce plan hivernal Ornais connaît plusieurs améliorations, avec le 115 accessible 24 heures/24 et 7 jours sur 7, et la multiplication de maraudes par la Croix Rouge à Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. C'est aussi désormais un accueil de jour en complément de l'accueil de nuit, qui est porté de trois à sept jours sur un même site. Chantal Castelnot, préfète de l'Orne :

En situation de grand froid, chacun est invité à appeler le 115 pour signaler toute personne qui pourrait être en danger.

Notamment sur le secteur du Perche, le 115 recherche des volontaires pour réaliser des hébergements d'urgence. De son côté la Croix Rouge recherche quelques bénévoles à Alençon, pour renforcer ses équipes de maraude.