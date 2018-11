Près de Rouen, il agresse sa femme qu'il soupçonne d'adultère

Le 14 avril 2016, la victime se rend au commissariat de Oissel (Seine-Maritime) pour déposer plainte à l'encontre de son compagnon pour violences. Au cours des six mois de vie commune qui les a réunis, elle a déjà porté plainte pour le même motif. Elle explique aux policiers les circonstances de la scène qu'elle vient de subir. Rentrée tard dans la nuit au domicile commun, elle se dirige vers la salle de bains où elle s'enferme à clé. Son compagnon, qui a bu passablement ce soir-là, la somme de sortir. Devant son refus, il démonte la porte de la salle de bains et demande de lui donner son téléphone portable, soupçonnant chez elle une relation adultérine. Celle-ci refuse encore. C'est alors qu'elle est frappée au visage. Elle tente de s'enfuir par la fenêtre. Le prévenu la rattrape par les cheveux puis accepte de l'emmener à l'hôpital, prenant peur devant la plaie saignante qu'il lui a infligée.

Il justifie son geste

À l'hôpital, il est passablement énervé et a maille à partir avec le personnel. Un examen médical révèle chez la victime des ecchymoses et un choc psychologique avéré. Elle ajoute à sa plainte des dégradations sur son véhicule. Entendu en garde à vue, il prétend que sa compagne était ivre en rentrant ce soir-là et confirme s'être battu avec elle. Mais, à l'audience du jeudi 8 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de Rouen, il se rétracte, assurant que c'est elle qui l'a agressé en premier lieu. Son casier judiciaire affiche quatre mentions pour outrages et usage de stupéfiants. Pour le ministère public, "le prévenu ne se remet pas en question", faisant allusion à une vision très dépréciative de la gent féminine. En l'absence de défense, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois.