Hockey sur glace : retour aux affaires pour les Dragons de Rouen

Le repos était bien mérité, mais l'heure de rechausser les patins est déjà venue. Restés sur un match nul face à Salzbourg en CHL (3-3) le mardi 6 novembre 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) retrouvent la Synerglace Ligue Magnus ce mardi 13 novembre 2018 et reçoivent l'équipe de Mulhouse pour le compte de la 16e journée à partir de 20 heures.

Après avoir disputé 28 matchs en deux mois et demi, les Jaunes et Noirs ont pu, à l'occasion de cette première trêve internationale de l'année, avoir quelques jours de congé. Les joueurs de Fabrice Lhenry ont donc pu profiter de cinq jours de repos avant de reprendre le chemin de l'entraînement le lundi 12 novembre 2018 avant d'affronter les Scorpions.

Attention au piège

Toujours leaders du championnat avec cinq points d'avance sur Grenoble, les Normands, toujours invaincus et sur 15 victoires consécutives, affronteront une équipe alsacienne pas au mieux avec une 11e et avant-dernière place au classement. Mais gare aux Scorpions, qui avaient su faire douter les Dragons lors de la première rencontre entre les deux équipes, lors de la 6e journée, avec une victoire Rouennaise aux tirs au but (4-3).

Ce match sera l'occasion pour Fabrice Lhenry de retrouver sur le banc d'en face une vieille connaissance, en la personne de Yorick Treille. Passé par Rouen, il est devenu il y a quelques jours l'entraîneur de Mulhouse après y avoir commencé la saison en tant que joueur.