Le château de Caen se refait une beauté en 2019

La ville de Caen (Calvados), en collaboration avec Thierry Jourd'heuil Paysagistes et Luc Peirolo et associés architectes ont présenté, lundi 5 novembre 2018, en conseil municipal, le visage du futur château de Caen.

"Redonner une valeur d'usage au château"

En 2019, des aménagements paysagers seront réalisés sur les espaces verts qui entourent ce monument historique, rue de Geôle et sur la butte Saint-Pierre. Objectif : reconnecter le château à la ville. "Le château n'est aujourd'hui qu'un lieu de passage. Nous voulons lui redonner une vraie place, une valeur d'usage. En faire un espace de vie, de détente, de promenade", explique Emmanuelle Dormoy, adjointe au maire de Caen, en charge de la culture et des monuments historiques.

La pelouse sur la butte Saint-Pierre sera refaite. - Thierry Jourd'heuil Paysagistes

Les travaux seront réalisés entre juin et décembre 2019. C'est la première phase de travaux d'un long programme de réhabilitation du château, qui va durer une trentaine d'années. "Une réflexion générale sur tout ce qui se trouve à l'intérieur des remparts. Comment nous pouvons améliorer l'accueil des publics", dévoile Emmanuelle Dormoy. Un vaste programme de 95 millions d'euros de budget. Les réaménagements paysagers sont la première étape. Un coût entre 2 et 3 millions d'euros.

Arbres, bancs, nouvelle pelouse et lumière

Les abords extérieurs du château se referont une beauté. Une promenade piétonne sera aménagée. Elle fera le tour des remparts. Des bancs seront également installés. Une centaine d'arbres seront plantés et les remparts végétalisés. Un effort particulier sera réalisé sur la pelouse.

Jusqu'à aujourd'hui, l'herbe est très souvent polluée par les mégots et autres déchets de fast-food du centre-ville. "En redonnant une dimension qualitative à cet espace, on espère que les gens vont se l'approprier comme un lieu de qualité et qu'il y aura moins de pollution. On va renforcer la présence de poubelles et du mobilier urbain", ajoute Emmanuelle Dormoy.

Les remparts du château seront illuminés. - Thierry Jourd'heuil Paysagistes

Une mise en lumière bleue des remparts est également prévue. L'ensemble du matériel d'éclairage sera changé. "L'actuel est vieux de vingt ans. Il est obsolète, peu performant et énergivore", explique l'adjointe au maire.