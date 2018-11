Vers les blocages de routes ?

Quelle sera l'ampleur du mouvement de blocages de routes le 17 novembre, et quel sera son degré de politisation ? L'exécutif redoute un mouvement de grande ampleur, mais souhaite que "l'extrême droite" - adversaire idéal - y soit visiblement présente. Cependant les deux questions apparaissent plus complexes sur le terrain. Sur la politisation : des partis soutiennent le mouvement mais sans s'afficher, et ce ne sont pas seulement les amis de Marine Le Pen ; ceux de Jean-Luc Mélenchon sont là aussi. Ainsi que le PS...

Ampleur imprévisible

Sur l'ampleur du mouvement : elle est imprévisible, la mobilisation du 17 novembre n'ayant ni contours précis ni leaders identifiés. Les syndicats n'y figurent pas : la CGT juge que ce mouvement "ne fait pas d'analyse sérieuse", FO le dédaigne, la CFDT le trouve inconscient "sur le plan environnemental". Seule la CFE-CGC - qui ne le soutient pas non plus - observe que "ce mouvement de la société civile prend une forme que les syndicats auraient pu organiser". Autrement dit : le 17 novembre aura lieu hors des syndicats puisqu'ils n'ont pas été capables de l'encadrer... Ce qui risque de se retourner contre eux, lors des élections professionnelles dans la fonction publique. L'Élysée attend donc la journée de samedi dans l'inquiétude, après les contacts tumultueux réservés à Emmanuel Macron la semaine dernière, lors de son tour de la France du nord. Mardi 13, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'aucun "blocage total" ne sera toléré.

