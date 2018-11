Le remix d''If you feel" est le nouveau clip de Cats on Trees

Cats on Trees a sorti "If you feel", extrait de l'album "Neon" disponible depuis mars 2018. Le titre a été remixé par le jeune DJ Barcelonais Gavin Moss. Une version que Cats on Trees a souhaité mettre en avant avec un nouveau clip mis en ligne le 13 novembre 2018.

