Patricia de Manéglise remporte l'intégrale de Queen et l'E-Zichef

"Cherchez, trouvez, gagnez" fait travailler vos neurones avec Tom tous les matins du lundi au vendredi sur votre radio : Tendance Ouest. Vous êtes toujours nombreuses et nombreux à prendre part à cette aventure matinale.

Depuis le début de l'enquête la voiture était la cible de cette enquête mystère. Vous avez cherché d'abord dans l'habitacle, puis des propositions nous ont amenés sur des aspects plus techniques du véhicule (comme les freins ou l'airbag). Finalement les questions se sont concentrées sur la roue, d'abord la jante puis le pneu. Fin de suspense, voici la réponse donnée à l'antenne ce lundi 12 Novembre 2018 :

Patricia pourra partager de bons moments en famille et entre amis autour de l'E-Zichef, un appareil multifonction pour réaliser les raclettes, fondues ou autres grillades. En plus du repas c'est l'ambiance de Queen et la voix de Freddy Mercury qui accompagneront cet instant, notre Seino-Marine de Manéglise reçoit chez elle la BO du film Bohemian Rhapsody + la compilation (2 CD) Queen Forever + le DVD Live at the rainbow.

Si vous aussi vous souhaitez remplir votre mission en découvrant l'objet mystère, tentez votre chance à Cherchez, trouvez, gagnez, les cadeaux ne sont jamais très loin. Une nouvelle enquête a déjà commencé et nous emmène sur les traces du célèbre Burger Quizz. Plus de précisions prochainement.

