Près de Caen, le combat de quatre maires pour leurs bureaux de poste

Les maires de Fleury-sur-Orne, Giberville, Démouville et Cuverville dans l'agglomération de Caen (Calvados) ont manifesté lundi 12 novembre 2018 à Caen, devant les locaux de la direction régionale de La Poste. Ces élus Génération·s, PCF et divers gauche dénoncent une dégradation de la qualité des services dans les bureaux de leur commune, comme une réduction des horaires d'ouverture ou la suppression de distributeurs de billets. Ces dernières semaines, ils ont fait signer des pétitions et ont recueilli 2000 signatures d'habitants.

Une stratégie délibérée

Selon Marc Lecerf, le maire de Fleury-sur-Orne, La Poste met en place une stratégie délibérée pour fermer des bureaux. "La Poste baisse son offre, constate ensuite une baisse de son activité, et baisse encore davantage l'offre", explique-t-il. "C'est une volonté claire de réduire l'offre, avant sans doute de fermer les bureaux. Et depuis quelques semaines, nos paroles ont été un peu des paroles dans le désert." Les quatre élus n'ont d'ailleurs pas été reçus par la direction de la Poste. Un rendez-vous a été fixé avec la directrice régionale jeudi 15 novembre, à Rouen.