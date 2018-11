Dido fait son retour avec un nouvel album et une tournée

Dido a surpris son monde en annonçant son grand retour! Son dernier album "Girl who got away" est sorti en mars 2013, et cela fait 15 ans qu'elle n'est plus montée sur scène.

Elle avait cartonné à travers le monde grâce à "Thank you" (en parti repris par Eminem) en 2000, mais aussi "Here with me" (générique de la série Roswell) ou encore "White Flag".

Elle revient dans les prochains mois avec la sortie de "Still On My Mind" prévue le 8 mars 2019. Elle sera aussi en tournée aux Etats-Unis et en Europe. Vous la retrouverez à Paris le 21 mai 2019 çà l'Olympia.

Son premier single est déjà en écoute, il s'appelle Hurricanes.