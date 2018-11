Tendance Ouest a écrit :

Pierre Gasly et Esteban Ocon 13e et 14e du Grand Prix du Brésil

Le Grand Prix de Formule 1 du Brésil avait lieu dimanche 11 novembre 2018. Les Normands, Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent 13e et 14e de la course. C'est Lewis Hamilton qui s'est imposé.

09h08