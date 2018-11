Au lycée Jeanne-d'Arc de Rouen, la fibre apporte un plus

Au mardi 1er janvier 2019, l'ensemble des 148 lycées que compte la Normandie sera connecté à Internet en haut débit grâce à la fibre. La Région s'y est engagée. À l'heure des derniers travaux et aménagements, une délégation d'élus s'est rendue le vendredi 9 novembre 2018 au lycée Jeanne d'Arc de Rouen (Seine-Maritime) pour observer les changements. Il y a deux ans, l'établissement était l'un des premiers du département à profiter de ce service.

"L'assurance d'avoir du débit"

Aujourd'hui, la progression est flagrante pour les enseignants et les élèves. Par exemple, Laurence Montier peut proposer des cours beaucoup plus personnalisés à ses élèves de première année de BTS communication. Chacun derrière son écran, les étudiants peuvent se connecter à Internet tous en même temps, sans crainte de perte de débit. "Avant, j'étais obligée de prévoir à l'avance et d'apporter les vidéos sur une clé USB. Maintenant, pour la compréhension orale, chacun peut faire des pauses quand il en a besoin et avancer à son rythme", décrit la professeur d'Anglais. "Là, on à l'assurance d'avoir du débit", poursuit Gilles Amanieu, le proviseur du lycée qui compte 1 450 lycéens et étudiants de BTS.

Au contact de ceux qui l'utilisent au quotidien, Bertrand Deniaud, vice-président de la Région en charge des lycées et de l'Éducation, est convaincu que la fibre doit aider les étudiants à s'insérer sur le marché du travail.