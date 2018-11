Votre horoscope signe par signe du samedi 10 novembre

Bélier

Dans bien des domaines, vous seriez tenté de vous résigner " on ne peut rien faire, il est trop tard ". Une telle réaction ne vous ressemble guère. Arguons qu'il ne s'agisse que d'une baisse de régime.

Taureau

Vous serez fasciné par une personne très complexe qui n'a aucun filtre et vous donne l'impression d'avoir pris de l'avance sur vous en matière de libertés acquises.

Gémeaux

Vous possédez plusieurs atouts considérables et entre autres votre rapidité d'esprit et la mise en application de vos projets. Ça part parfois dans tous les sens mais ça avance.

Cancer

Vous serez particulièrement remonté vis-à-vis d'un membre de votre entourage. Celui-ci se prendra une " sacrée soufflante ". Vous aurez la nette impression que les limites sont dépassées.

Lion

La journée sera relativement apaisante au regard du passé récent. Quelques petites questions en suspens vous tracassent certes un peu mais globalement tout va presque bien.

Vierge

Tout est vraiment obscur dans certains mystères, ça donne tout espoir de solution. Enlevez tout mauvais décorum et allez à l'essentiel.

Balance

Vous n'êtes jamais dans la demi-mesure. Vous n'avez aucun complexe à être ce que vous êtes. Vous êtes vif comme l'éclair, vous chahutez les vieilles considérations.

Scorpion

Vous avez une sacrée énergie. Sport, compétition en tout genre. Vous surprendrez et vous vous surprendrez par vos résultats c'est un jour de gloire.

Sagittaire

Vous êtes dans le brouillard et dans une situation un peu délicate. Ça parle trop autour de vous et lorsque l'on parle on en dit trop. Vous n'êtes pas assez prudent.

Capricorne

Qui paie ses dettes s'enrichit. On ne peut pas toujours gagner. Si vous avez fait de mauvaises affaires il faut arriver à assumer, régler l'addition avant de passer à autre chose.

Verseau

Un peu patraque… c'est grave docteur ? il y a aussi un besoin de vous reposer et ne rien faire est tout à fait salutaire parfois. Prenez soin de vous.

Poissons

Vous avez envie de tout reconstruire si vous traversez une période difficile en amour. Réconciliation ? les planètes s'alignent en votre faveur.