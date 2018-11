Près du Havre, un tournoi d'eSport

La ville de Montivilliers (près du Havre en Seine-Maritime) organise un tournoi de eSport le samedi 17 novembre 2018 à destination des jeunes de 12 à 25 ans. Il s'agit d'un concours de sport sur consoles de jeux. Le tournoi se fera sur FIFA 19 sur PlayStation 4. Pour l'occasion une star du eSport fera le déplacement, Brian Savary, notamment pour récompenser les trois premiers.

Tournoi de eSport - Montivilliers

Retro-gaming

Lors de la journée, le public pourra suivre la compétition sur un écran géant. Il sera également possible de profiter d'un espace de retro-gaming pour les nostalgiques des jeux vidéo des années 1990-2000 et d'un espace de tir au but réel avec cibles pour tester sa précision.

Tournoi de eSport – samedi 17 novembre 2018 – Salle Michel Vallery à Montivilliers – inscription au 02 35 30 96 45 (inscription possible sur place mais le nombre de place est limité) – Gratuit.