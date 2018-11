Calvados : des écoliers intoxiqués au monoxyde de carbone

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus peu après 16 heures le jeudi 8 novembre 2018 à l'école élémentaire de Cordey, au sud de Falaise (Calvados). C'est l'institutrice qui les a appelés car plusieurs élèves ainsi qu'une adulte présentaient des maux de tête et avaient des nausées.

Sept personnes intoxiquées

La classe était composée de 24 personnes, 22 enfants et deux adultes. Six enfants (âgés de sept à huit ans) ainsi que l'assistante de vie scolaire, âgée de 33 ans, ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Des examens ont pu le déterminer par les pompiers et par le plombier en charge de l'entretien du chauffage au gaz. Les victimes ont été transportées sur les centres hospitaliers d'Argentan et Falaise.

L'opération a nécessité l'intervention de 22 sapeurs-pompiers aidés par huit engins.