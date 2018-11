Un projet d'entreprise ? Le Startup Weekend Le Havre

Le 5e Startup Weekend Le Havre (Seine-Maritime) ce sera du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018 à La Hune Coworking. C'est organisé avec le soutien de l'Institut de l'innovation et du développement de l'entrepreneuriat (InsIDE) de l'EM Normandie. Porteurs d'idées, étudiants et professionnels, habitués du concept et néophytes, sont invités à relever le défi pour faire émerger de nouveaux projets d'entreprises en 54 heures.

Des projets concrets

En quatre ans, l'événement havrais totalise 250 participants. Une vingtaine d'idées se sont concrétisées ou en passe de l'être comme le vainqueur 2017 : Oh My Book. Écoutez Jean-Philippe Derout, le responsable de l'InsIDE :

54 heures

Startup Weekend Le Havre se déroule du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018. Le challenge est lancé le vendredi soir. Chaque porteur d'idée dispose d'une minute pour présenter son projet et convaincre, en fonction de ses besoins, financiers, marketeurs, graphistes, développeurs, ingénieurs, étudiants… de rejoindre son groupe de travail. Ensuite, chaque groupe a 54 heures pour faire émerger un projet.

Startup Weekend Le Havre (16, 17 et 18 novembre 2018) à La Hune Coworking (154 rue Victor-Hugo). Inscriptions jusqu'au 16 novembre 16 heures (attention, nombre de places limité) - Tarifs : 35 euros, EarlBirds : 20 euros (quantité limitée).