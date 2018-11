Qui sera la Super Mamie seinomarine 2018 ?

Il n'y a pas d'âge pour devenir une miss ! L'élection Super Mamie France prend place ce week-end au Casino de Fécamp pour l'élection de super mamie Seine-Maritime. C'est la première et dernière étape avant le concours Super Mamie France qui se tiendra le 23 juin à Belfort.

Pour devenir Super Mamie Seine-Maritime 2018 il faut remplir quelques critères. Tout d'abord, cela va de soi, il faut être grand-mère. Ensuite les super mamies doivent être dynamiques, passionnées, talentueuses et investies dans la vie sociétale et associative.

Le show se déroule en 3 temps, les enfants, petits-enfants et les grands-mères sont conviés à monter sur scène. Tout d'abord les enfants doivent signifier pourquoi leur maman est extraordinaire. Ensuite les petits-enfants réservent une séquence surprise à leur mamie pour montrer la complicité intergénérationnelle qui les lie. Et enfin les mamies montent sur scène pour laisser s'exprimer leur personnalité. Ce sont ces 3 séquences qui vont permettre d'élire la super mamie Seine-Maritime qui représentera le département lors de l'élection Super mamie France.

Écoutez Fabienne Ollier, la fondatrice du concours Super Mamie France qui nous en dit plus à son sujet.

Pour vous inscrire vous avez juste à appeler au 06-80-30-90-08. Pour les curieux il est également possible d'assister au show, un repas est notamment proposé. Plus d'infos sur le site Super Mamie France et sur le site internet du Casino de Fécamp.

