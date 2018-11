Nouvelle promotion d'internes en médecine sur l'agglo de Fécamp

Dix internes en médecine du CHU de Rouen (Seine-Maritime) sont arrivés sur le territoire de l'agglomération de Fécamp lundi 5 novembre 2018 pour un stage de six mois. Une nouvelle promotion qui a été reçue par les élus de l'agglo mercredi 7 novembre au musée des Pêcheries pour leur faire connaître les atouts de la ville (sa qualité de vie). Une opération séduction pour tenter d'attirer des médecins sur ce territoire en manque de praticiens.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Un goût pour la médecine générale

La nouvelle promotion fécampoise est composée de dix internes (quatre femmes et six hommes). Huit d'entre eux travaillent sur au Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes-Falaises (sept en maternité, pédiatrie, cardiologie, urgences et un en imagerie médicale), un interne a choisi de se rendre aux côtés des médecins libéraux de Fécamp (les docteurs Girault et Ledoux) et un autre auprès du docteur Mouterde. Ces internes sont presque tous en spécialité médecine générale.

Les urgences de l'hôpital

L'hôpital de Fécamp tente de réorganiser ses urgences et compte sur les internes. " L'arrivée du docteur Peray, indique le centre hospitalier, en qualité de chef de service des urgences et son projet pédagogique portent déjà leurs fruits, pour preuve le service des urgences accueille deux internes ce semestre ".