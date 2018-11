Ce weekend marque le retour de la foire du Havre au Carré des Docks

Du 10 au 18 Novembre 2018 plus de 45 000 visiteurs sont attendus sur la traditionnelle foire du Havre ; elle fête cette année sa 32eme édition et met à l'honneur la Nouvelle Orléans. Sur la foire règne une ambiance conviviale, les déambulations, danses, mascottes et animations en tout genres croisent les visiteurs, des dégustations culinaires sont également proposées dans certaines allées ; c'est finalement un voyage virtuel entre acteurs de la région et décors de la Nouvelle Orléans qui vous attend.

Anne-Claire Lesage, responsable commercial et organisation chez Normand Expo nous évoque cette nouvelle édition :

Le plaisir du partage, de l'évasion et du loisir

Habitat, équipement, ameublement, déco, artisanat ou même gastronomie, différents pôles sont présentés pour découvrir de nouveaux produits et faciliter voir même égailler votre quotidien. Notons que Tendance Ouest installe son stand sur la foire du Havre ; vous pourrez tenter de gagner des places pour le show VIP d'Agustin Galiana annoncé le vendredi 16 Novembre sur la foire. Également sur le stand de votre radio le défi Nintendo pour remporter des consoles Nintendo Switch, comme l'année dernière les joueurs les plus performants seront récompensés.

La foire du Havre est ouverte de 10h à 19h tous les jours (avec une nocturne jusqu'à 21h30 le vendredi 16 Novembre). L'entrée est à 4€, gratuite pour les moins de 16 ans.

Tous les détails sur normand-expo.fr.