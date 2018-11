Mondial féminin de foot : dernière ligne droite pour devenir volontaire

Le recrutement des bénévoles pour l'organisation du mondial féminin de foot entre dans sa dernière ligne droite. Le Havre (Seine-Maritime) accueillera sept matchs de l'événement entre le 7 juin et le dimanche 7 juillet 2019. Après plus de six mois de recrutement, il ne reste que quelques jours (jusqu'au vendredi 30 novembre 2018) pour s'inscrire et être bénévole. Au Havre, on a besoin de 250 volontaires. 780 personnes se sont déjà inscrites mais il est encore possible de postuler.

• À lire aussi. Devenir volontaire pour la Coupe du monde féminine de football



La statue Danse Printanière, près du musée havrais MuMa, s'est revêtu d'un maillot Volontaire. - Gilles Anthoine

Des profils de volontaires très variés

Tous les profils sont les bienvenus pour postuler. Il est toutefois nécessaire de pouvoir se libérer pour les sept rencontres prévues au Havre. Les premiers postulants viennent du monde entier (une centaine d'étrangers se sont portés candidats pour être bénévoles au Havre). Le plus gros des candidats est bien sûr normand avec des motivations très diverses.

Écoutez ces quelques volontaires rencontrés mercredi 7 novembre 2018 :

Campagne de recrutement de volontaires

La campagne de recrutement des volontaires pour le mondial féminin de football 2019 prend fin au vendredi 30 novembre 2018. L'inscription se fait en ligne. Les bénévoles sélectionnés seront avertis au mois de janvier 2019. En mars 2019, ils se retrouveront tous lors d'une journée d'insertion afin de créer une vraie cohésion de groupe entre ces volontaires.