Zone Libre : la boîte à musique fête l'anniversaire de Raphaël

Dans la boîte à musique du jour, une chanson sortie en mai 2005. Une chanson qui porte le même nom que le troisième album d'un artiste qui fête ses 43 ans aujourd'hui. Troisième album donc mais premier grand succès. La chanson s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires et l'album près de trois fois plus. C'était il y a déjà 13 ans. Raphaël et Caravane sont dans la boîte à musique.