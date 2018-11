L'impôt à la source apparaît désormais sur les bulletins de paie

Le paiement de l'impôt à la source se concrétise. Beaucoup de salariés ont constaté une ligne de plus sur leur bulletin de salaire reçu début novembre : c'est que leur employeur a été prévoyant et a bien anticipé cette mutation. Cette ligne indique votre taux d'imposition, mais aussi la somme qui sera déduite automatiquement de votre salaire du mois de janvier, puisque vous n'aurez alors plus de règlement à effectuer vous-même.

Une ligne de plus sur le bulletin de paie pour préfigurer l'impôt à la source. - Eric Mas

Pas d'inquiétude…

mardi 6 novembre 2018, le Ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin a organisé un comité de suivi de l'impôt à la source, relayé dans les départements : les entreprises ont été incitées à préconfigurer cette évolution, explique par exemple Régis Dachicourt, directeur départemental des finances publiques de l'Orne, qui affirme qu'il n'y aura pas de bug informatique en janvier 2019 :

Quelques chiffres : seuls 46 % des Ornais sont imposables. C'est moins que la moyenne nationale. 5 % seulement des Français ont opté pour un taux d'imposition non personnalisé, ou pour un taux différencié au sein d'un couple.

Régis Dachicourt, DDFIP de l'Orne et Stéphanie Boccou, directrice du pôle fiscal. - Eric Mas

Ce qui ne change pas, c'est que vous soyez imposable ou non : il vous faudra toujours remplir votre déclaration annuelle de revenus.

Une grosse campagne médiatique est prévue au niveau national en janvier 2019 pour accompagner les Français dans ce changement de leurs habitudes.