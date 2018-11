Le Carnaval étudiant de Caen s'associe au Stade Malherbe

Après une édition 2018 réussie, avec plus de 23 000 personnes présentes au défilé dans les rues du centre-ville, le Carnaval étudiant de Caen (Calvados), le plus grand d'Europe, sera de retour en avril 2019. Une édition placée "sous le signe du sport et du développement durable", annoncent les organisateurs.

Des animations autour du carnaval à d'Ornano

Pour cette nouvelle édition, le Carnaval s'associe au Stade Malherbe Caen. Le mercredi 5 décembre prochain, à l'occasion du match de Ligue 1 entre Caen et Nîmes, les étudiants et leur carnaval seront mis à l'honneur à d'Ornano. En avant-match, plusieurs animations sont prévues : Dj set, concours de déguisement, mais aussi la diffusion pour la toute première fois du teaser vidéo de l'édition 2019 sur les écrans géants du stade.

Des places pour la rencontre à 6 euros sont également proposées. 1 euro sera reversé à l'association du Carnaval des étudiants sur la vente de chaque billet. Une offre bien entendue réservée aux étudiants. Les places seront en vente à la boutique du Stade Michel d'Ornano, ainsi que sur la billetterie en ligne du club, à partir du mercredi 14 novembre.