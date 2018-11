Rouen : devenir auxiliaire de puériculture avec les formations au CHU

L'Institut de formation d'auxiliaire de puériculture est en lien direct avec le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Il offre une formation pour un diplôme d'État du ministère de la santé après l'obtention d'un concours de droit commun. Rattachée à l'Agence régionale de santé, la région Normandie prend en charge, selon certains critères, le coût de cette formation et participe à la professionnalisation.

Sans condition de diplôme

"Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité, explique Élisabeth Jacquemin, cadre formateur. Nous offrons deux cursus : une formation en 21 semaines après des épreuves d'admissibilités, et une formation en alternance pour ceux qui ont déjà un parcours professionnel et cela suivant leur titre professionnel."

Les épreuves d'admissibilité se composent d'une épreuve de culture générale avec une série de dix questions à réponse courte et de tests psychotechniques. Puis vient l'épreuve orale d'admission avec un entretien de 20 minutes maximum devant deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation.

Des stages pratiques

"La formation conduisant au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture comporte 1435 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage, précise Élisabeth Jacquemin. Avec un enseignement en institut de formation de 17 semaines, soit 595 heures, et un enseignement en stage clinique de 24 semaines, soit 840 heures."

Ce diplôme permet d'intégrer toutes les structures dans lesquelles il y a des prises en charge d'enfants depuis les nourrissons jusqu'aux adolescents. "Cela peut donc être dans une crèche, les hôpitaux, les centres de pédo-psychiatrie, que ce soit dans le secteur privé ou public", poursuit Élisabeth Jacquemin.

Mais ce diplôme n'est pas une fin en soi, il peut ensuite conduire vers d‘autres carrières comme celle d'infirmière. En parallèle de cette formation, il existe aussi dans ce même bâtiment la formation d'aide-soignant qui permet d'intégrer des professions pour la prise en charge des adultes.

Voilà donc ce qu'offre l'Institut : avec des critères d'admission stricts pour la préparation à un concours qui ouvre ensuite de larges horizons pour tous ceux qui sont passionnés de rapports humains.

Pratique. 14 rue du Professeur Stewart à Rouen. Tél. 02 32 88 56 29. Mail : secretariat.ecole.as@chu-rouen.fr