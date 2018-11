Un homme percuté par un train à Saint-Etienne-du-Rouvray

Tendance Ouest a écrit :

L'alarme à la population change d'horaire

Pas d'inquiétude si vous entendez sonner la sirène d'alerte à la population à 11h45 ce mercredi 7 novembre 2018 et non pas à midi. Ce sera le cas chaque premier mercredi du mois, car les essais mensuels ont désormais lieu un quart d'heure plus tôt, dans tout le nord de la France. Un décalage dû à la mise en place d'un nouveau logiciel national qui nécessite un étalement des tests dans la durée (11h45 pour le nord, 12 heures pour le centre, 12h15 pour le sud).

