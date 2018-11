Paris SG: jusqu'à dix mois de prison ferme pour 13 supporters ultras

"Les peines vont jusqu'à dix mois de prison ferme et chaque peine est assortie d'une amende de 500 euros et d'une interdiction de séjour dans l'Aube pendant deux ans", a indiqué cette source à l'AFP. Le parquet de Troyes avait requis le 9 octobre jusqu'à un an de prison ferme contre ces treize supporters.

