Le SPO Rouen tennis de table se paye le champion en titre

Le challenge était forcément compliqué, face à une équipe qui est championne de France en titre. Mais les joueurs du SPO Rouen (Seine-Maritime) sont parvenus à créer l'exploit devant leur salle 1000 du Kindarena, très bien garnie pour l'occasion.

Le SPO ne lâche rien

Et les Rouennais ont dû s'arracher pour aller chercher la victoire, alors qu'ils ont été menés deux fois avec les défaites d'Emmanuel Lebesson et du capitaine Jesus Cantero. Mais Robert Gardos et Emmanuel Lebesson, dans son deuxième match, ont réussi à s'imposer pour ramener les Rouennais dans la partie. À deux partout, le cinquième match était donc décisif pour attribuer les trois points de la victoire. Et c'est finalement Robert Gardos, contre Tianyuan Chen, qui a permis au SPO de gagner cette rencontre 3 à 2.

Avec cette victoire, le SPO cumule maintenant neuf points (trois victoires pour une défaite) et se hisse à la première place du classement, avec Angers et Jura Morez qui comptent un match de moins. Les Angevins qui seront justement les prochains adversaires des Rouennais, le vendredi 23 novembre 2018.