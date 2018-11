Un jeune américain hélitreuillé en baie du Mont-Saint-Michel

Il se souviendra longtemps de son séjour en Normandie ! Un ressortissant américain d'une vingtaine d'années a pu survoler, mardi 6 novembre 2018, la baie du Mont-Saint-Michel (Manche) en hélicoptère… Pas pour le plaisir, mais parce qu'il était isolé par la marée.

Un guide donne l'alerte

C'est un guide de la baie, témoin de la scène, qui a donné l'alerte vers 17h10. Moins d'une demi-heure plus tard, le promeneur était treuillé par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité Civile et ramené sur la terre ferme, où il a été pris en charge par les pompiers.

La Préfecture Maritime appelle une fois encore à la plus grande prudence dans cette zone et sur tout le littoral : il est indispensable de regarder les conditions météorologiques et les horaires de marée, et d'avoir des connaissances suffisantes, avant de s'aventurer dans la baie.