Basket : en Coupe de France, Rouen défie une équipe de l'élite

Bien relancés avec désormais trois victoires consécutives, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) accueillent un club de Jeep Élite, Cholet, au Kindarena de Rouen pour disputer le 32e de finale de la Coupe de France, ce mardi 6 novembre 2018 à partir de 20 heures.

Rencontre de gala au Kindarena

Si les Rouennais ont eu un début de saison difficile mais se sont bien repris en s'imposant face au champion de Pro B en titre, Blois, ils occupent maintenant la 8e place du classement. Mais les Normands auront fort à faire face à l'un des clubs phares de France sur les dernières saisons.

Mais si le tirage n'a pas été clément pour les joueurs d'Alexandre Ménard, l'exploit reste tout de même envisageable car le début de saison de Cholet n'est pas des meilleurs. Avec une seule victoire et sept défaites au compteur, les champions de France 2010 occupent pour le moment une 17e et avant-dernière place de Jeep Élite. Une belle rencontre à venir et qui pourrait donner encore plus d'allant au club rouennais en cas de victoire.