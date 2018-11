Petit-Quevilly a récompensé ceux qui fleurissent la ville

La cérémonie, conduite par le 1er adjoint au maire Martial Obin, s'est tenue lundi 5 novembre 2018 au soir à l'hôtel de ville de Petit-Quevilly (Seine-Maritime). En présence d'élus et de représentants des sociétés participantes, dont certaines ont dû s'excuser, les heureux vainqueurs se sont vu remettre des prix par la ville et les bailleurs sociaux participant au concours Fleurir la ville.

Ce sont donc des paniers garnis, des bons d'achat chez des fleuristes et en grande surface ainsi que des remises de loyers pour certains bailleurs qui ont été accordés au podium de chaque catégorie.

Un lot pour chaque participant

"Cette année, nous n'avons compté que 37 participations. Cela est dû aux nombreux travaux sur les résidences, notamment les ravalements de façade. De plus, la saison a été très chaude et c'était compliqué de maintenir ses fleurs en vie", justifiait Martial Obin en ouverture de la cérémonie. Malgré l'absence inopportune de plusieurs vainqueurs (leurs prix leur seront remis ultérieurement) et des représentants de certains bailleurs sociaux participant au concours, la cérémonie s'est poursuivie pour s'achever sur une photo de groupe et un pot de l'amitié. Il n'y a finalement pas eu de perdant, puisque tous les participants ont reçu de la part de la ville un bon d'achat de 7,50€ valable chez les fleuristes partenaires à Petit-Quevilly.