Élections : l'impact

Ponctuant deux années de gouvernance Trump, les élections du mardi 6 novembre allaient-elles bouleverser à nouveau l'équilibre politique à Washington ?

D'habitude, ce scrutin de mi-mandat ne fait pas courir les foules. Et les sondages n'annonçaient pas de séisme : au niveau national, sept points à peine séparaient les intentions de vote démocrates et républicaines. Pour parvenir à reconquérir le Sénat, les démocrates se voyaient dans la difficile nécessité de remporter trois sièges sur les républicains, et de garder 24 des sièges démocrates soumis à réélection. Ils avaient une chance sur six d'y parvenir...

Un moral d'acier

À la Chambre des représentants, les ambitions des démocrates pouvaient sembler moins aléatoires : à cinq chances sur six, ils pensaient pouvoir y reprendre la majorité sans trop d'efforts.

Mais au-delà de ces objectifs - s'ils les atteignaient -, les démocrates se savaient face à un problème plus grave : l'absence de candidat crédible et charismatique qui puisse être opposé à Donald Trump en 2020. Cet oiseau rare allait-il s'affirmer parmi les gouverneurs élus le mardi 6 novembre, nouveaux venus qui attirent traditionnellement les projecteurs des médias ?

À la Maison Blanche, la veille du scrutin, Donald Trump affichait un moral d'acier. Soutenu à bloc par un électorat républicain persuadé que "the Donald" empile les victoires en économie et dans le monde, il estimait avoir verrouillé sa campagne en misant tout sur l'anti-immigration.

