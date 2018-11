Guingamp: Antoine Kombouaré limogé de son poste d'entraîneur

Tendance Ouest a écrit :

Collision entre un tramway et une voiture au Havre

Un tramway et une voiture se sont percutés à l'intersection entre le boulevard François-1er et l'avenue Foch au Havre (Seine-Maritime) peu après 6h30, mardi 6 novembre 2018. L'accident a provoqué des perturbations sur les lignes A et B du tramway et la ligne de bus 1 a été déviée.

10h02