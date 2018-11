Disparition inquiétante à Fécamp

Un homme de 84 ans a quitté sa maison de traite de Fécamp (Seine-Maritime) dimanche 4 novembre 2018 dans la soirée. Il voulait se rendre au cimetière et n'a plus donné de nouvelles depuis. Il est habillé seulement d'un slip et un tricot de peau. Le commissariat de Fécamp lance un appel à témoins.