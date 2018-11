Rugby féminin : nouvelle déconvenue pour l'Asruc

La marche était trop haute, le dimanche 4 novembre 2018, pour les joueuses de l'agglomération rouennaise. Contre Montpellier, qui domine le classement, l'Asruc (Seine-Maritime) n'a pas fait mentir les pronostics et s'est très lourdement inclinée, 88 à 0. Barrées en phases offensives par la défense adverse et battues par la vitesse et la puissance montpelliéraines, les Normandes paraissaient impuissantes.

Premier bilan à mi-parcours

Avec cette sixième défaite, contre une victoire, les Rouennaises ont terminé la phase aller de leur poule de championnat et pointent actuellement à la septième place sur huit équipes. Leur prochaine rencontre sera face à Romagnat, actuellement cinquième au classement. Lors de leur première rencontre, Romagnat s'était imposé 45-0. L'Asruc va devoir bien préparer cette rencontre pour ne pas encaisser une nouvelle défaite.