Le succès des métiers de la sécurité avec Audisée à Mont-Saint-Aignan

C'est il y a trois ans que le centre Audisée a vu le jour à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). En pleine période où la sécurité est la question préoccupante dans la société, en lien avec la multiplication des attentats et actes terroristes, ce centre doit répondre à une demande grandissante.

C'est Emmanuel Fredy qui dirige ce centre avec trois collaborateurs et des vacataires choisis "en fonction de leur compétence et des besoins exprimés".

Des stages pratiques

Audisée propose ainsi une formation individuelle qui s'adresse à tous ceux qui veulent acquérir un savoir et une pratique concernant la sécurité. Les stages proposés vont d'une durée de 2/3 jours à six semaines suivant le thème choisi.

Les formations proposées touchent aussi bien la santé (savoir réagir en cas de problème, gérer le stress, les bons gestes et postures, etc.) que tous les problèmes liés aux risques d'incendie avec la formation Équipier de première et seconde interventions. Les voyages à l'étranger dans des pays à risques et l'organisation des séjours sont aussi des compétences abordées par ce centre.

"Nous sommes particulièrement attentifs à la formation à la prévention et la gestion concernant la malveillance dans le travail pour savoir se prémunir par rapport à un public difficile, explique Emmanuel Fredy. Nous mettons l'accent sur la formation et gestion des risques dans l'hôtellerie avec, par exemple, de la clientèle qui peut poser des problèmes. Il faut savoir comment gérer la situation en restant diplomate."

Des formations qualifiantes

Un autre axe d'intervention proposé par ce centre : apprendre à réaliser des audits. "Que ce soit pour la conformité incendie, la sûreté et l'intégrité des bâtiments, nous pouvons intervenir afin d'établir un audit et nous pouvons aussi en assurer le suivi comme la réalisation des recommandations préconisées", poursuit Emmanuel Fredy.

Les audits ont aussi évolué avec le temps puisqu'ils touchent de nouveaux domaines comme la prévention des risques par rapport aux réseaux sociaux. Toutes ces formations sont qualifiantes avec l'attribution d'un certificat de qualité de profession agent de protection et de sécurité.

Le recrutement est individuel et ne nécessite aucune compétence particulière si ce n'est un casier judiciaire vierge.