Hockey sur glace (D1) : Les Drakkars de Caen se reprennent contre Cholet

Le match

Les Drakkars de Caen (Calvados) ne se sont guère éternisés sur la défaite à domicile 3-4 contre Briançon mercredi dernier et repartent de l'avant en allant gagner 1-2 à Cholet (Maine-et-Loire) ce samedi 3 novembre 2018. Pour la troisième fois en huit rencontres, c'est une victoire après prolongations pour le HCC : certes deux points à chaque fois seulement, mais la preuve d'une vraie force de caractère. C'était d'autant plus vrai ce soir, que Caen avait subi l'ouverture du score à la 33e minute avant d'égaliser en début de 3e tiers par l'intermédiaire de Phil Bushbacher - plus que jamais homme providentiel de Caen avec 7 buts en 8 matchs - puis de l'emporter grâce à André Menard, l'ancien capitaine.

Les buts

Cholet : 34e Gibert assisté par Bontje et Jayat (1-0)

Caen : 42e : Bushbacher assisté par Rasulov et Menard (1-1)

63e (prolongation) : Menard assisté par Bushbacher (1-2)

La fiche

Cholet - Caen : 1-2 (AP) (0-0, 0-1, 1-1)

Cholet : Khoroshun (GB, 17 arrêts), Depanian (GB), Manon, Bontje, Cornu, Doyle, Aymard, Gibert, Simard, Tremblay, Farnier, Aucoin, Hulshof, Eischen, Tharreau, Kapicka, Birolini, Jayat, Borovsky, Szabo, Valade, Bastille

Caen : Papillon (GB, 26 arrêts), Palis, Aurard, Reynaud, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Nesa, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Colotti, Alvarez

