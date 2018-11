Après l'incendie, l'Esat de La Glacerie sera fermé pendant une semaine

"Offensif et combatif", c'est ainsi que Luc Gruson, directeur de l'Acais, résume son état d'esprit au lendemain de l'incendie qui a détruit l'un des ateliers de l'Esat de l'association. L'établissement restera fermé du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018 pour permettre de sécuriser le site et les ateliers qui sont encore debout. Seuls les moniteurs d'ateliers et salariés des espaces verts, de la blanchisserie et d'entretien du mobilier urbain, qui travaillent à l'extérieur, seront en poste.

75 travailleurs au chômage technique

À partir du vendredi 9 novembre 2018, 75 travailleurs handicapés seront au chômage technique, "pour au moins trois mois", selon Luc Gruson, car ils n'ont plus d'outils ou de matériaux pour travailler :

Le marché de Noël détruit

Les dégâts sont considérables, estimés à un million d'euros par le directeur. Les marchandises et les chalets du marché de Noël ont brûlé. "On va le maintenir ailleurs, symboliquement" souhaite Luc Gruson :

Besoin de meubles et de matériel

L'Acais va tenter de recueillir des dons dans les semaines qui viennent. "On a besoin de matériel : table, siège, tabourets, ordinateurs, bureaux, etc, pour 80 personnes" :

Concernant l'enquête, les scellés apposés sur place font état d'un "incendie volontaire", rapportent nos confrères de La Manche Libre, à qui le parquet indique cependant que les "causes ne sont pas encore définies" à l'heure actuelle. Luc Gruson, lui, a la conviction qu'il s'agit d'un geste criminel, car plusieurs éléments rappellent un précédent incendie survenu le 29 avril 2017. Un autre feu avait touché le centre Jean Itard en 2011.