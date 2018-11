Près de Caen : 24 heures pour créer sa bande dessinée

24 heures, pas une minute de plus, pour créer sa bande dessinée de A à Z. Sacré défi que vous propose de relever l'association calvadosienne des collectionneurs et amis de la bande dessinée, ce week-end du samedi 3 et du dimanche 4 novembre 2018.

C'est le Défi des 24 heures de la bande dessinée. La onzième édition, déjà. Elle se tiendra à Cairon (Calvados) et débutera à 10 heures, ce samedi 3 novembre, à l'espace des Tilleuls.

Six mois de travail à réaliser en une journée

Près de 30 personnes sont déjà inscrites. Toutes amatrices de bandes dessinées. "C'est un exercice ardu", explique Benoît Bernay, l'organisateur. 24 pages à réaliser en 24 heures. Soit une moyenne d'une planche par heure pour les candidats. "Habituellement, il faut six mois à un dessinateur pour réaliser un tel travail", ajoute-t-il.

L'événement rassemble des participants de tous âges. Le plus jeune n'a que 15 ans. Aucun prix n'est à gagner. "C'est surtout l'occasion de se retrouver entre passionnés et de réaliser ce travail assez complexe", exprime Benoît Bernay. Certaines bandes dessinées produites ce week-end seront ensuite publiées sur internet.